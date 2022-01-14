Кыргызстанские футболисты сыграют на турнире в Белоруссии

Юношеская национальная команда Кыргызстана по футболу (U-16) будет участвовать в международном турнире, который пройдёт в Минске, столице Беларуси.

18-й Кубок развития состоится с 5 по 14 февраля 2022 года. Посмотреть трансляции матчей этого и других футбольных турниров и узнать их результаты можно на сайтах БК из списка: https://bookmaker-ratings.ru/supported_payments/webmoney/. На некоторых ресурсах для доступа к вещанию нужно внести минимальный депозит через WebMoney или другие платёжные системы.

За победу в розыгрыше Кубка развития-2022 поборются юношеские коллективы из девяти стран. Наши футболисты попали в группу А, где им будут противостоять сборные Беларуси (U-17), Казахстана, Азербайджана и Ирана. В группе B сыграют Беларусь (U-16), Молдова, Бахрейн, Узбекистан и Израиль.

Групповая стадия будет проходить по круговой системе. Коллективы, ставшие первыми, сразятся между собой в финальном матче. Сборные, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали.

Участие в Кубке развития-2022 является очередным этапом подготовки национальной команды к квалификации на Кубок Азии-2023 (U-16). Он будет проходить с 1 по 9 октября 2022 года.