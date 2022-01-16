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Разыскивается житель Кара-Сууйского района Мукуев Асылбек

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- Назгуль Абдыразакова
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РОВД Кара-Суу просит оказать помощь в розыске без вести пропавшего Мукуева Асылбека Базарбаевича, 1961 года рождения, жителя села Кыргыз-Чек Кара-Суйского района Ошской области. Он вышел из дома 6 января 2022 года примерно в 09:00 и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см, худощавое телосложение, продолговатое лицо, седые волосы. Вся одежда пропавшего мужчины была черного цвета: куртка, шапка, брюки, зимние сапоги. Если вы видели Мукуева Асылбека Базарбаевича или обладаете какой-либо информацией, просьба обращаться по телефонам: (03232) 5-31-81, (03232) 5-81-28, 0558 82 48 80, 0707 33 43 23, 0551 00 55 11.


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URL: https://www.vb.kg/412478
Теги:
Кара-Суйский район, Ошская область, розыск
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