Разыскивается житель Кара-Сууйского района Мукуев Асылбек

РОВД Кара-Суу просит оказать помощь в розыске без вести пропавшего Мукуева Асылбека Базарбаевича, 1961 года рождения, жителя села Кыргыз-Чек Кара-Суйского района Ошской области. Он вышел из дома 6 января 2022 года примерно в 09:00 и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см, худощавое телосложение, продолговатое лицо, седые волосы. Вся одежда пропавшего мужчины была черного цвета: куртка, шапка, брюки, зимние сапоги. Если вы видели Мукуева Асылбека Базарбаевича или обладаете какой-либо информацией, просьба обращаться по телефонам: (03232) 5-31-81, (03232) 5-81-28, 0558 82 48 80, 0707 33 43 23, 0551 00 55 11.