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В России могут упростить процедуру получения гражданства

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- Назгуль Абдыразакова
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Новый законопроект о гражданстве могут рассмотреть в Государственной думе в феврале, следует из решения Совета ГД, опубликованного в базе парламента.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц, а также вводит процедуру прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления.

Так, согласно решению Совета Госдумы, предложения, отзывы и замечания к новому законопроекту о гражданстве должны быть направлены в думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в срок до 31 января.

"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении – февраль 2022 года", - следует из документа.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/412507
Теги:
Россия, гражданство
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