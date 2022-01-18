В Боомском ущелье сгорело 2 гектара сухой травы

Пресс-центр МЧС сообщает, что вчера, 17 января, около 20 часов 15 минут поступило сообщение о том, что на 147-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт горит сухая трава. К тушению пожара были привлечены 5 спасателей пожарно-спасательной части № 19 города Балыкчы.

Пожар был потушен ручными средствами. Кроме того, были привлечены 10 работников лесхоза и 10 работников предприятия "Темир-Жол".

В 20 часов 56 минут пожар был локализован и в 22 часа 36 минут полностью ликвидирован.

Всего сгорело 2 гектара сухой травы. Причина пожара уточняется.