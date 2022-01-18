В КР создали учебник этносольфеджио на основе кыргызских мелодий и песен

В Кыргызстане выпустят музыкальный учебник Этносольфеджио в рамках проекта "Кыргыз Кайрык". Об этом сообщает отдел по развитию и связям с общественностью Университета Центральной Азии.

Сообщается, что на протяжении долгих лет после распада Советского Союза кыргызские музыканты все также обучались музыке, используя славянские и западноевропейские нотированные песни и мелодии.

Отдел культурного наследия и гуманитарных наук Университета Центральной Азии (УЦА) оказал поддержку в составлении музыкального учебника Этносольфеджио в рамках проекта "Кыргыз Кайрык".

Учебник Этносольфеджио предназначен для освоения музыкального материала с учетом разнообразия национального стиля и жанра музыки. Это книга, которая охватывает музыкальные фрагменты как из архивов традиционного и профессионального кыргызского устного музицирования, так и музыку кыргызских композиторов.

Скачать книгу можно на сайте: https://bit.ly/31NFfBw.