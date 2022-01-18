Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.22 - 97.73

В КР создали учебник этносольфеджио на основе кыргызских мелодий и песен

166  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане выпустят музыкальный учебник Этносольфеджио в рамках проекта "Кыргыз Кайрык". Об этом сообщает отдел по развитию и связям с общественностью Университета Центральной Азии.

Сообщается, что на протяжении долгих лет после распада Советского Союза кыргызские музыканты все также обучались музыке, используя славянские и западноевропейские нотированные песни и мелодии.

Отдел культурного наследия и гуманитарных наук Университета Центральной Азии (УЦА) оказал поддержку в составлении музыкального учебника Этносольфеджио в рамках проекта "Кыргыз Кайрык".

Учебник Этносольфеджио предназначен для освоения музыкального материала с учетом разнообразия национального стиля и жанра музыки. Это книга, которая охватывает музыкальные фрагменты как из архивов традиционного и профессионального кыргызского устного музицирования, так и музыку кыргызских композиторов.

Скачать книгу можно на сайте: https://bit.ly/31NFfBw.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412605
Теги:
музыка, Национальная консерватория
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  