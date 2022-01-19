В Великобритании начнут тестировать четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании с июня запустят эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Об этом сообщает Bloomberg.

В тестовом проекте примет участие около 30 компаний. Эксперимент продлится полгода. В течение этого времени сотрудникам разрешат работать 32 часа в неделю. В то же время это не повлияет на их зарплату и другие бонусы.

По словам руководителя проекта Джо Райла, такой график повысит производительность работников и поспособствует улучшению их благосостояния. Он также отметил, что аналогичные эксперименты должны провести в США, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.