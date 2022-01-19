Одежду на сумму 300 тысяч сомов пытались незаконно провезти в Узбекистан

Пять тюков с одеждой различного вида на сумму около 300 тысяч сомов пытались нелегально провезти в Узбекистан. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ погранслужбы ГКНБ.

19 января пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через границу. В местности Исмайрам Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд задержал автомашину Hyundai Porter. Транспортным средством управлял гражданин Кыргызской Республики - Б.Э.

При досмотре автомобиля были обнаружены пять тюков одежды различного вида. Документы на груз отсутствовали.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составляет около 300 тысяч сомов. После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.