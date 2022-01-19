Процессоры и видеокарты резко подорожают в 2022 году

В этом году компьютерное "железо" продолжит дорожать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание DigiTimes.

Рост цен коснется продукции AMD, Intel и NVIDIA. Эти компании размещают заказы микросхем у тайваньской TSMC, которая с начала года повысила на 10-20 процентов стоимость своих услуг по производству чипов как по более старым, так и по новейшим техпроцессам.

Сильнее всего изменение ударит по чипам, выполненным по техпроцессам 7 нм и 5 нм. Аналитики считают, что грядущая серия видеокарт GeForce RTX 40-й серии станет еще дороже, хотя и скидок на RTX 30 ждать не стоит.

Этот год, как подчеркивают эксперты, станет тяжелым для отрасли - на фоне снижения спроса на комплектующие, процессоры и видеокарты будут только дорожать. Отчасти это связано с тем, что производители микросхем развернули строительство новых полупроводниковых фабрик.