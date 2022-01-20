Похищенные в Швеции автомобили премиум-класса найдены в Кыргызстане

На штрафстоянку водворены 18 автомобилей. Пять из них – авто премиум-класса, похищенные в Швеции в 2020-2021 годах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудниками НЦБ Интерпол МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территорию нашей страны из государств Евросоюза завезено несколько автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола.

30 декабря 2021 года в ходе проведения обыска в одном из автосалонов Бишкека совместно с сотрудниками Следственной службы МВД и УПСМ ГУВД Бишкека водворены на штрафную стоянку 18 автомобилей, пять из которых были похищены в Швеции в 2020-2021 годах.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к угону. Ведется также поиск других авто, находящихся в розыске по линии международной уголовной полиции.