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Похищенные в Швеции автомобили премиум-класса найдены в Кыргызстане

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- Анастасия Карелина
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На штрафстоянку водворены 18 автомобилей. Пять из них – авто премиум-класса, похищенные в Швеции в 2020-2021 годах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудниками НЦБ Интерпол МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территорию нашей страны из государств Евросоюза завезено несколько автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола.

30 декабря 2021 года в ходе проведения обыска в одном из автосалонов Бишкека совместно с сотрудниками Следственной службы МВД и УПСМ ГУВД Бишкека водворены на штрафную стоянку 18 автомобилей, пять из которых были похищены в Швеции в 2020-2021 годах.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к угону. Ведется также поиск других авто, находящихся в розыске по линии международной уголовной полиции.


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URL: https://www.vb.kg/412694
Теги:
Интерпол, МВД, Швеция, автомобили
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