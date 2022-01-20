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МИД Кыргызстана осуждает атаки с использованием беспилотников в Абу-Даби

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- Анастасия Карелина
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Министерство иностранных дел Кыргызстана осуждает атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на гражданские и промышленные объекты города Абу-Даби, повлекшие за собой жертвы среди мирного населения.

МИД КР сегодня, 20 января, распространило заявление. В нем говорится, что министерство расценивает данные действия, как террористический акт, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе, и решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях, поддерживая усилия международного сообщества по противодействию этой угрозе.

Министерство выражает свою поддержку правительству и народу Объединенных Арабских Эмиратов, а также приносит свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.


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URL: https://www.vb.kg/412709
Теги:
МИД, ОАЭ, терроризм, Абу-Даби
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