МИД Кыргызстана осуждает атаки с использованием беспилотников в Абу-Даби

Министерство иностранных дел Кыргызстана осуждает атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на гражданские и промышленные объекты города Абу-Даби, повлекшие за собой жертвы среди мирного населения.

МИД КР сегодня, 20 января, распространило заявление. В нем говорится, что министерство расценивает данные действия, как террористический акт, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе, и решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях, поддерживая усилия международного сообщества по противодействию этой угрозе.

Министерство выражает свою поддержку правительству и народу Объединенных Арабских Эмиратов, а также приносит свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.