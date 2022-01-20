В Туркменистане от водителей требуют тесты на COVID-19

В Туркменистане в Мары усилен полицейский контроль на дорогах. Сотрудники ДПС проверяют документы, а также тесты на COVID-19. В случае отсутствия свежего теста проезд запрещен. На днях в стране был введен очередной локдаун. В то время, как власти страны не информируют население о предпринимаемых мерах, среди населения, лишившегося стабильного заработка из-за ограничительных мер, растет недовольство. Об этом сообщает издание Радио Азатлык.

На пунктах ДПС, расположенных между районами и населенными пунктами кроме документов, теперь проверяют также тесты на COVID-19. В случае отсутствия свежего теста проезд запрещен. Водители вынуждены возвращаться обратно.

По словам корреспондента Азатлыка в Мары, сообщившего о нововведениях 19 января, в частности на пунктах ДПС между Байрамалы и Туркменгала, у большинства водителей тестов на коронавирус не оказалось, и полиция развернула их обратно.

"Водители в этот раз не могли получить разрешение на проезд даже за взятку. Сначала спрашивают о цели поездки, затем тест. Без теста возвращают обратно. На посту находятся полицейские, сотрудники служб национальной безопасности в штатском и медработники", - сообщает корреспондент.

Корреспонденты Азатлыка в других частях Марыйского велаята сообщают, что на полицейских постах по всему региону аналогичная ситуация. Полицейские объясняют новые требования распространением коронавирусного заболевания и рекомендуют водителям находиться дома и никуда не выезжать.

Из опыта прошлых лет, автовладельцы пытаются выбирать объездные пути, в том числе по бездорожью. Но и эти дороги теперь оказались под полицейским наблюдением.

Туркменистан ввел очередной локдаун 15 января. В стране закрыты рынки, торговые центры, предприятия сферы быта, объекты досуга и развлечений. Сотрудники учреждений здравоохранения в столице и областях, говорившие с Азатлыком анонимно, сообщают об очередном всплеске заболеваемости COVID-19. Официально в Туркменистане коронавирус все еще не зарегистрирован.

Между тем, введенные властями коронавирусные ограничения лишают все большее число людей дохода.

В течение последних лет тысячи частных предприятий месяцами оставались закрытыми, десятки тысяч людей остались без заработка. В это время государственные учреждения и предприятия сократили штат или отправили сотрудников в не оплачиваемый отпуск. Ограничение на передвижение внутри страны и выезда за границу, лишило жителей страны шансов на трудовую миграцию.

По сообщениям корреспондентов, в этих условиях растет недовольство населения. Многие вспоминают тяжелейшие периоды в истории страны, продуктовые карточки 90-х годов, а также голодные годы времен второй мировой войны.

"Даже в военные годы, населению давали какую-нибудь еду, хлеб, картошку и лук, чтобы не умерли с голоду. Теперь и того нет. Правительство лишает население заработка", - говорит житель Мары.

По словам корреспондентов многие опасаются, что нынешний локдаун может оказаться большим испытанием для населения, оказавшегося на грани выживания в условиях затянувшегося экономического кризиса, усугубляющегося из-за пандемии COVID-19.

До этого, в течение двух лет в стране дважды вводили локдаун: в июле 2020 года на восемь месяцев, и в августе 2021 на четыре месяца. Тогда и сейчас это произошло без официального объявления или объяснения причин.