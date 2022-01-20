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ГКНБ начнет проверять дипломы госслужащих на подлинность с 24 января

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- Алина Мамаева
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Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности распространила сообщение о том, что по поручению президента проведена проверка государственных служащих всех уровней на предмет наличия поддельных дипломов об образовании и гражданства иностранных государств.

"Последние годы свидетельствуют об участившихся случаях использования государственными служащими поддельных дипломов об образовании для поступления на государственную службу. Подобные факты нередко становятся предметом активного обсуждения в обществе и бросают тень на государственную службу, дискредитируя всю систему государственного управления и зачастую нивелируя все положительные результаты работы, как отдельных ведомств, так и государственного аппарата в целом", - говорится в сообщении.

В этой связи президентом Садыром Жапаровым дано поручение Госкомитету национальной безопасности провести масштабную проверку государственных служащих всех уровней на предмет наличия и использования поддельных дипломов, свидетельств и сертификатов об образовании.

В рамках данной проверки, которая начнется с 24 января 2022 года и продлиться в течении 3 месяцев, будут проверены личные дела и документы о наличии образования у всех государственных и муниципальных служащих.

Планируемая проверка охватит служащих и руководителей органов власти на уровне глав айылных аймаков, районов и областей, министерств и ведомств, их структурных и территориальных подразделений, членов кабинета министров, работников администрации президента, депутатов местных и городских кенешей, депутатов ЖК, а также сотрудников и работников силовых, надзорных и судебных органов.

С учетом инициированной проверки Госкомитет национальной безопасности призывает всех государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней, имеющих подложные документы об образовании самостоятельно принять решение об освобождении занимаемых должностей.

В противном случае, после установления соответствующих фактов использования поддельных документов для поступления на государственную службу и продвижения по карьерной лестнице, будут приниматься меры в рамках действующего законодательства, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

После завершения данной проверки, ГКНБ проинформирует общественность о ее результатах и выявленных фактах использования подложных документов об образовании.


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URL: https://www.vb.kg/412721
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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