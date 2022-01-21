Тревожные перспективы или Почему свой урожай надежнее

Казахстан последние 30 лет вдоволь снабжал кыргызстанцев различными продуктами питания. Но смогут ли соседи после известных трагических событий поставлять нам продовольствие?

Национальный статистический комитет нашей страны на этой неделе опубликовал точные данные о поставках из Казахстана сельхозсырья и готового продовольствия в нашу республику. Так, за 9 месяцев прошлого года мы импортировали из соседнего государства 88,8 тысячи тонн зерна пшеницы, 47,8 тысячи тонн муки, 9,3 тысячи тонн растительного масла, 3 тысячи тонн сахара, 21 миллион штук яиц и 2 тысячи 337 тонн мяса и мясных продуктов. Справедливости ради стоит отметить, что много продовольствия мы завозили из России, но опять же в основном через Казахстан.

Одним словом, продовольственная безопасность Кыргызстана процентов на 60–70 зависит от урожая и политической ситуации в соседней стране.

Пресс–секретарь главы нашего государства Эрбол Султанбаев поспешил успокоить соотечественников. В начале этой недели он сообщил, что в стране имеются значительные запасы социально значимых товаров, а поэтому поводов для беспокойства у населения быть не должно.

Глава Государственной службы антимонопольного регулирования Кенешбай Талаков подтвердил:

- Запасов продовольствия хватит на 2,5 - 3 месяца, коммерсанты перед Новым годом завезли большое количество продуктов питания. Поэтому и роста цен на них не наблюдается. Пока сложная политическая обстановка в соседней стране не влияла на насыщение продовольственного рынка Кыргызстана. По словам Кенешбая Талакова, ничто не мешает водителям фур завозить в нашу республику продовольствие. Но он прав лишь частично. На таможенных и пограничных постах действительно ужесточились проверки грузовых автомобилей, эти процедуры занимают много времени. Очереди из фур растянулись на несколько километров.

Радоваться ценовому штилю на рынках не стоит. Поставки импортного продовольствия к лету неминуемо закончатся. Из–за засухи в 2020–2021 годах даже мощные в экономическом плане государства собрали скромные урожаи, поэтому были вынуждены сократить экспорт продовольствия. Эта печальная тенденция не миновала и наших основных "выручателей" - Россию и Казахстан. Именно поэтому кыргызские экономисты–аграрники не спешат озвучивать прогнозы относительно цен на сельхозсырье во второй половине нынешнего года.

Конечно, чиновники из аграрного ведомства пытаются решить эту проблему. По нашим сведениям, осенью прошлого года они начали составлять программу продовольственной безопасности - какую по счету, даже трудно сказать! А на этой неделе глава кабинета министров Акылбек Жапаров обязал всех губернаторов в начале весны организовать работы по очистке арыков!

Эти и многие другие попытки властей реформировать кыргызскую аграрную отрасль красноречиво говорят о том, что никто из властей предержащих не знает, как нужно в короткие сроки поднять с колен наше многострадальное сельское хозяйство.