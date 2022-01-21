Профессор Сертач Чичек: Кардиохирурги КР вызывают у меня уважение

"Чтобы оперировать детей, тем более на сердце, надо создать хороший плацдарм. А это значит использовать новейшее оборудование и иметь профессиональную команду. Это не только кардиохирурги, но и реаниматологи, анестезиологи, медицинские сестры и другие специалисты. Как оперируют кыргызские коллеги – это, конечно, не мировой уровень. Но успешно проведенные ими сложные операции в ограниченных технических условиях, вызывают у меня уважение к ним", - сказал в интервью VB.KG Сертач Чичек, профессор с мировым именем, главный детский кардиохирург LIV Hospital (г.Стамбул).

По словам профессора, основная цель его приезда - обменяться опытом с кыргызстанскими коллегами в области детской кардиохирургии. "Во всем мире все больше рождается детей с врожденными пороками сердца, в том числе в вашей стране. Кстати, давно установлено, чем развитее страна, тем больше у ее юных граждан разных недугов с рождения и, в частности, сердечно-сосудистых. Но если у себя в Турции мы можем прооперировать новорожденных в первые часы их жизни, то в Кыргызстане это технически сложно. Повторяю, нужны современнейшее оборудование и, конечно, опыт. Мы готовы поделиться им, а также новыми технологиями с кыргызскими кардиохирургами. Кардиохирургическая служба в мире значительно продвинулась в своем развитии", - добавил известный в мире кардиохирург.

Профессор познакомился с деятельностью Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов, вместе с коллегами провел осмотр маленьких пациентов с тяжелыми формами сердечно-сосудистых заболеваний, обсудил с врачами тактику их лечения.

"К нам приезжают и помогают оперировать известные кардиохирурги из разных стран, потому что ситуация с детской кардиохирургической службой у нас непростая, - сказал VB.KG директор Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов Таалайбек Кудайбердиев. - Из-за отсутствия современного оборудования, нехватки знаний о современных технологиях у наших специалистов и ситуации с ковидом, который осложняет течение заболевания, процесс лечения, к сожалению, не всем детям удается помочь. Некоторые умирают, не успевая даже до нас добраться.

С увеличением количества населения растёт и число пороков. Этот рост имеет демографический характер. Не все причины изучены. На основе наших данных, в Кыргызстане в год рождается примерно одна тысяча детей, которым нужна операция на сердце. В нашем центре мы ежегодно оперируем примерно 400-500 детей. Остаётся проблема с тяжелыми врожденными пороками. Мы приглашали специалистов из Москвы, а также из других стран мира, но сотрудничества на системной основе пока не получается. Надеемся, что мы сможем наладить его с турецкими коллегами", - выразил надежду директор института.

Доктор Сертач Чичек также подтвердил свое намерение работать вместе с врачами НИИ хирургии сердца и трансплантации органов.

"Я побывал в институте кардиохирургии, вместе с врачами обследовал и проконсультировал много больных. Мне понравилась работа моих кыргызских коллег. И я готов дальше с ними сотрудничать, делиться своим опытом, особенно в тяжелых случаях", - сказал VB.KG турецкий профессор.

По его словам, эта поездка первая, ознакомительная, но в планах у него серьезное сотрудничество. Он готов приезжать чаще, проводить мастер-классы по последним технологиям в современной кардиохирургии, консультировать детей. Как отметил Сертач Чичек, если малышу вовремя поставить диагноз, провести операцию, то он будет долго жить и забудет, что родился с больным сердечком и был, по сути, не жилец без оперативного вмешательства. Профессор, кстати, спас уже не одного ребенка из Кыргызстана с тяжелейшими патологиями сердца. Из Турции они вернулись со здоровыми сердцами.

"В Кыргызстан я приехал по просьбе профессора Талантбека Батыралиева, с которым у нас сложились много лет назад деловые и дружеские отношения, отличного детского кардиолога Данияра Аматова и сотрудников представительства LIV Hospital в Бишкеке", - сказал профессор.

"Доктор Сертач Чичек – ученый и практик, кардиохирург с большой буквы, которого хорошо знают в Америке, Европе и в Турции. Он щедро делится своими опытом и мнением. Чутко воспринимает новые идеи, новые положения об инфраструктуре в кардиохирургии и кардиологии, все - что должно помогать пациентам. Я пригласил его в Кыргызстан, чтобы он помог нам в развитии современной кардиохирургической службы. Его приезд – это начало сотрудничества кардиохирургов двух стран. Что, конечно же, скажется на наших пациентах. Надо обмениваться опытом, изучать новые подходы, без этого не будет изменений и улучшений в оказании помощи больным детям, которые очень и очень в ней нуждаются", - сказал VB.KG профессор Талантбек Батыралиев.

По его словам, его турецкий друг возлагает большие надежды на молодых специалистов и готов им помогать в профессиональном росте, принимает на стажировку врачей и готов сотрудничать с кыргызстанскими специалистами.

С участием именитого гостя из Турции прошла научная конференция. Он познакомил наших врачей с новейшими технологиями по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и с инновационными методами оперативных вмешательств.

Из досье VB.KG

Доктор Сертач Чичек имеет колоссальный опыт в лечении врожденных и приобретенных пороков, инфарктов, миокардита, кардиосклероза, в устранении проблем в работе сердечных клапанов и других заболеваний. Его практическая деятельность в области кардиохиругии составляет более тридцати пяти лет. За этот период он прошел все ступени профессионального становления: от рядового кардиохирурга до директора сердечно-сосудистого центра. Более десяти лет доктор оперировал в американской клинике Майо, в кардиоторакальном департаменте Лос-Анджелесской детской больницы, в Техасском институте сердца и во многих других учреждениях Турции и США.

Доктор Сертач Чичек - действующий член Европейского общества сердечно-сосудистой хирургии, Американской ассоциации торакальной хирургии, Академии наук Нью-Йорка, Хирургического общества Пристли, Турецкой медицинской ассоциации.

Большое значение профессор также уделяет научной деятельности в области сердечно-сосудистых заболеваний и ведет активную работу в этом направлении. Его работы издаются престижными медицинскими изданиями мира. Известный кардиохирург является членом редколлегии и редактором популярных медицинских турецких и международных изданий.