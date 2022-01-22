По подозрению в мошенничестве задержан мужчина

Пресс-служба ГУВд Чуйской области сообщает, что в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился Д.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который войдя в доверие обманным путем завладел его телефоном марки "Редми" стоимостью 18 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного статьи 209 (Мошенничество) УК КР.

Было начато досудебное производство. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР

ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района был установлен и доставлен в ОВД района, ранее судимый С.Т. 1997 года рождения. Следствие продолжается.