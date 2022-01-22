Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 95.62 - 97.07

По подозрению в мошенничестве задержан мужчина

146  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба ГУВд Чуйской области сообщает, что в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился Д.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который войдя в доверие обманным путем завладел его телефоном марки "Редми" стоимостью 18 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного статьи 209 (Мошенничество) УК КР.

Было начато досудебное производство. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР

ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района был установлен и доставлен в ОВД района, ранее судимый С.Т. 1997 года рождения. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412822
Теги:
Аламудунский район, Чуйская область, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  