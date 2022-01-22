В ОВД Аламудунского района разыскивают Таалайбека Шаршеналиева

Мужчина пропал в августе прошлого года и до сих пор не найден.

В ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась 40-летняя Ш. Г. с просьбой оказать содействие в поисках брата Шаршеналиева Талайбека Тургунбековича 1984 года рождения.

12 августа 2021 года примерно в 10 часов он вышел из дома в селе Арашан по улице Бектембаева и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, уши оттопыренные, нос прямой.

Был одет: спортивный свитер голубого цвета, спортивные штаны черного цвета с белыми полосками.

Сотрудники ОВД просят всех, кто видел разыскиваемого или владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 36-35-23, 0(999) 21-07-09, 0(709) 21-18-08, 0(550) 34-33-63, 0(504) 77-22-77.