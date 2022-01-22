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Акылбек Жапаров посетил месторождение Джеруй

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Таласскую область посетил месторождение Джеруй.

В ходе посещения глава кабмина ознакомился с деятельностью золотоизвлекательной фабрики, с состоянием хвостохранилища, на которой производится сухое складирование кегов (отходов производства), а также встретился с трудовым коллективом золоторудного комбината.

К слову, предприятием создано 1367 рабочих мест, при этом 97 процентов сотрудников являются гражданами Кыргызстана (70 процентов из них - это жители Таласской области).


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URL: https://www.vb.kg/412830
Теги:
Акылбек Жапаров, Джеруй, Таласская область
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