Акылбек Жапаров посетил месторождение Джеруй

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Таласскую область посетил месторождение Джеруй.

В ходе посещения глава кабмина ознакомился с деятельностью золотоизвлекательной фабрики, с состоянием хвостохранилища, на которой производится сухое складирование кегов (отходов производства), а также встретился с трудовым коллективом золоторудного комбината.

К слову, предприятием создано 1367 рабочих мест, при этом 97 процентов сотрудников являются гражданами Кыргызстана (70 процентов из них - это жители Таласской области).