Мэрия ждет предложения горожан по проекту проведения поминальных обрядов

Мэрия города Бишкека ждет предложения горожан по проекту положения проведения поминальных обрядов и семейных торжеств. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, рабочая группа по исполнению Указа президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" готовит проект положения проведения поминальных обрядов и семейных торжеств.

До внесения проекта положения в Бишкекский городской кенеш мэрия столицы ждет предложения, которые можно отправлять по электронному адресу: ukaz54@meria.kg и по телефону: 0312610734.