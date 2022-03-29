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Мэрия ждет предложения горожан по проекту проведения поминальных обрядов

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэрия города Бишкека ждет предложения горожан по проекту положения проведения поминальных обрядов и семейных торжеств. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, рабочая группа по исполнению Указа президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" готовит проект положения проведения поминальных обрядов и семейных торжеств.

До внесения проекта положения в Бишкекский городской кенеш мэрия столицы ждет предложения, которые можно отправлять по электронному адресу: ukaz54@meria.kg и по телефону: 0312610734.


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URL: https://www.vb.kg/412838
Теги:
мэрия, президент, Бишкек, проект, Садыр Жапаров
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