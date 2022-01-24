Певица Анжелика Кайратовна: Не надо делать из меня дровосека (видео)

В Кыргызстане в социальных сетях обсуждают поступок певицы Анжелики Кайратовны. Она срубила дерево, в которое врезалась год назад во время аварии. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

"Это дерево унесло много жизней. Мы попали в аварию 23 января утром в 5.00", - написала она в описании к видео, на котором запечатлено, как пилят дерево с помощью спецтехники.

Если бы на этом месте не было дерева, то по мнению Анжелики, то все бы обошлось. Певица отметила, что местные жители утверждают, что это "кровавое" место. По такому случаю она решила срубить еще два соседних дерева.

Напомним, год назад, утром 23 января певица попала в аварию на трассе Балыкчи - Каракол в районе села Балбай. Водитель тогда не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали певица Анжелика и две ее дочери.

Пользователи социальных сетей возмущены поступком певицы.

"Причем тут дерево, если Анжелика не умеет водить!", - считают многие.

Многие стали призывать ее высадить на этом месте еще несколько новых деревьев.

" Деревья, посаженные вдоль дорог, служат для защиты от песчаных и снежных заносов, а на равнине и для защиты от сильных порывов бокового ветра, которые могут привести к ДТП. Кроме того, если дорога проложена на возвышении, то деревья по обочинам не позволяют насыпи осыпаться и тем самым предотвращают разрушение дорожного полотна", - написала гражданский активист Алина Касенова у себя на странице в Facebook.

Под напором общественности Анжелика удалила свой пост с видео вырубки деревьев. Но позже опубликовала ответ на критику.

"Не надо сейчас делать из меня дровосека. То, что вчера спилили старое высохшее дерево совпало с моим приездом. За последние 30 лет, в неделю раз - обязательно там происходит ДТП. Сколько смертей и таких случаев как у нас. Всевышний может дал мне какой то посыл - оставив меня живой", - написала певица.

Она также заявила, что выделила деньги на обновление знаков дорожного движения , а так же, за дополнительные видеонаблюдения на трассе Түп –Каракол.