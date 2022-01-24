Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Республики Армения Армен Саркисян подал в отставку. Заявление бывшего теперь уже главы государства, в котором он объяснил этот шаг, опубликовано на его официальном сайте.

"В начале 1990-х годов вследствие крупных геополитических изменений нашему народу представилась величайшая возможность создать свое независимое государство. Наша миссия была не в том, чтобы один флаг заменить на другой, а в том, чтобы построить страну, которая спустя века вновь обеспечит безопасность, прогресс и процветание армян. Воодушевленный таким историческим шансом, я, как и многие мои соотечественники, посвятил себя этой миссии. По разным причинам на том или ином этапе интенсивность моего участия менялась, но я не прекращал верить в наш окончательный общенациональный успех. И именно это было главным стимулом для моего согласия занять должность президента Армении", - написал Саркисян.

Он пояснил, что принимая важное решение, исходил из того, что новый институт президента будет иметь инструменты и возможности, чтобы влиять на внешнюю и внешнеэкономическую, инвестиционную политику, на отношения с диаспорой, а также на продвижение общенациональных интересов на международной арене и формирование новой научно-образовательной и высокотехнологичной среды.

Через некоторое время произошли события апреля-мая 2018 года… Армен Саркисян не подал тогда в отставку потому что, как он поясняет, был обязан сделать все от него зависящее, чтобы исключить дальнейшее усугубление внутреннего раскола и возможные столкновения, которые могли привести к чрезвычайно негативным последствиям. Стремился использовать накопленные а время работы связи, авторитет, а также международный политический и экономический потенциал для строительства сильной и стабильной государственности.

"Может возникнуть вопрос, почему президент не смог повлиять на политические события, которые привели к нынешнему общенациональному кризису. Причина всегда была на виду: недостаток соответствующих инструментов, которыми любого государственного чиновника наделяет исключительно один документ – конституция. Именно в действующем основном законе скрыты корни некоторых наших проблем. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президент вынужден быть гарантом государственности, фактически не имея никаких реальных инструментов", - объясняет он.

Армен Саркисян говорит, что Армения - парламентская республика по форме, но не по содержанию. Он рад, что создана Комиссия по конституционным изменениям. И надеется, что в конце концов конституционные изменения произойдут, и следующий президент и институт президента смогут работать в более сбалансированной и систематизированной среде.

"Мы живем в своеобразной действительности, в которой президент не может влиять на вопросы, касающиеся войны и мира. Где он не может наложить вето на те законопроекты, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Действительность, в которой возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а рассматривается различными политическими группами как угрожающая им опасность. Где мир находится в зоне постоянной турбулентности, однако президент не имеет конституционных инструментов, чтобы помочь своей стране", - добавил он.

Армен Саркисян написал, что долго размышлял и решил подать в отставку почти после четырех лет активной работы. Это решение совершенно не эмоциональное и исходит из определенной логики.

В заключение он выразил благодарность гражданам Армении и соотечественникам за то, что в тяжелый для страны период проявили твердость духа, выдержку, терпение и мужество. Особую благодарность Саркисян выразил солдатам и офицерам.