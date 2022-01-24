В Иссык-Кульской области выяснят, кто дал Анжелике разрешение на вырубку

Сегодня полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев дал поручения аппарату разобраться о законности вырубки дерева в Тюпском районе.

"Создайте комиссию совместно с экологической милицией и другими соответствующими службами, выезжайте на место, если по данному делу будет выявлена незаконная вырубка, то ответственные лица, которые (якобы дали письменное или устное разрешение) должны понести наказание в рамках закона, вплоть до освобождения от занимаемой должности", - сказал глава области Мирбек Кожоев.

Напомним, недавнее событие с участием певицы Анжелики и других лицам, где они вырубают дерево, которое стало причиной ДТП, вызвало бурную реакцию со стороны общества в социальных сетях, а со стороны правоохранительных органов настороженность.