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Акылбек Жапаров обсудил эпидситуацию с Минздравом

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- Алина Мамаева
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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров провел совещание в Министерстве здравоохранения. В ходе совещания обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране и готовность к возможному росту уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.

Жапаров поручил обеспечить полную готовность медицинских учреждений к возможному резкому росту заболеваемости.

В рамках совещания были обсуждены актуальные вопросы деятельности ведомства, в том числе кадровые вопросы, повышение заработной платы медицинских работников, оптимизация штатного расписания сотрудников в медицинских учреждениях, цифровизация системы здравоохранения.

Акылбек Жапаров также посетил Республиканскую клиническую инфекционную больницу, Национальный центр охраны материнства и детства Министерства здравоохранения, Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Он ознакомился с условиями лечения и нахождения пациентов в медучреждениях, побеседовал с медицинским персоналом и дал ряд поручений по решению актуальных вопросов в указанных больницах.


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URL: https://www.vb.kg/412956
Теги:
Акылбек Жапаров, Минздрав, больница, коронавирус, кабмин
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