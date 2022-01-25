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Сомневающихся в подлинности дипломов призывают обратиться в ГКНБ

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- Алина Мамаева
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Государственным комитетом национальной безопасности в рамках поручения главы государства и в соответствии с законодательством КР, начата работа по масштабной проверке государственных и муниципальных служащих всех уровней на предмет наличия и использования поддельных дипломов об образовании, сообщает пресс-служба ведомства.

Ситуация в сфере образования непосредственно влияет на качество формирования кадрового аппарата государственных и муниципальных органов, в том числе на законотворческую деятельность и другие сферы жизнедеятельности страны, говорится в сообщении.

"Последние события вокруг уличения бывших и действующих парламентариев в использовании поддельных дипломов, грубых нарушений нормативных правовых актов в сфере образования указывают на отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственных лиц государственных органов за образовательным процессом, что свидетельствует о наличии коррупционных проявлений в том числе в деятельности высших учебных заведений. ГКНБ предупреждает, что изготовление, подделка и использование незаконно полученных документов о высшем образовании влечет уголовную ответственность и возмещение ущерба, нанесенного в результате незаконного занятия лицом государственной должности", - напоминают в ведомстве.

Также ГКНБ выступает с призывом к лицам, использующим поддельные документы о высшем образовании, либо сомневающимся в подлинности их происхождения: их просят добровольно обратиться в органы национальной безопасности. Анонимность и освобождение от уголовного преследования гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/412987
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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