Элтон Джон заразился коронавирусом и отменил ряд концертов

Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон заразился коронавирусом и перенес ряд своих концертов. Об этом пишут мировые СМИ, ссылаясь на сообщение звезды, оставленное на его странице в Instagram.

Элтон Джон был вынужден перенести ряд концертов в США.

"Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование. Я хочу извиниться перед теми, кому был причинен дискомфорт. Но я хочу сберечь себя и свою команду", - сообщила знаменитость.

Переносит болезнь 74-летний музыкант легко. Он был вакцинирован, а позже сделал уже и бустерную прививку.

"У меня слабые симптомы, поэтому думаю, что все-таки смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные", - добавил Элтон Джон.