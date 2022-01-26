"Макдоналдс" решил изменить рецепт одного из самых популярных бургеров

В Американской сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" решили изменить рецепт одного из самых популярных бургеров в своем меню. Теперь в Биг Мак вместо традиционных говяжьих котлет будут класть куриные. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании уточняют, что пошли на этот шаг после многочисленных просьб клиентов.

Эксперимент проведут в некоторых фирменных ресторанах в Великобритании и Ирландии. Обновленные бургеры будут продаваться со 2 февраля по 15 марта.

В состав обновленного Биг Мака по-прежнему будет входить булка, сыр, листья салата, маринованные огурцы и специальный соус. Но взамен двух привычных котлет из говядины туда станут класть котлеты из куриной грудки в хрустящей панировке.

Кстати, в прошлом году компания начала тестировать фирменные блюда с котлетами из искусственного мяса - McPlant. Котлету для бургера разрабатывала американская компания Beyond Meat. В ее основе – гороховый белок. В состав бургера также входят сыр, листья салата, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп. При этом растительная котлета жарится на том же гриле, что и обычные котлеты из говядины. Тестировали новый продукт на потребителях в скандинавских странах.