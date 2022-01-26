Омбудсмен сообщает о пытках задержанного в ГОМ №4 УВД Бишкека

В Бишкеке в городском отделе милиции № 4 УВД Октябрьского района сотрудники пытают задержанных. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Омбудсмена.

Сообщается, что в аппарат Омбудсмен с заявлением обратился житель села Кегеты Чуйского района К.у.К., сообщивший, что 16 ноября 2021 года он был необоснованно задержан сотрудниками милиции ГОМ №4, которые, применив физическое насилие, доставили его в отделение милиции по ул. Белорусская, где на протяжении долгого времени избивали и пытали, требуя подписать какие-то протоколы.

"На следующий день эти сотрудники доставили меня в городскую больницу №4 для освидетельствования. Дежурный врач зафиксировал следы побоев на моем теле, после чего меня вновь доставили в ГОМ №4, где снова продолжили пытать и избивать, требуя признаться в действиях, которые я не совершал, инкриминируя мне кражу чужого имущества. Я отказался подписывать. Вследствие резкого ухудшения здоровья и полученного сотрясения головного мозга, дважды вызывали службу скорой медпомощи, которая также зафиксировала следы побоев. 18 ноября 2021 года, постановлением суда Октябрьского района, в отношении меня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и содержания в СИЗО-1, невзирая на незаконность действий сотрудников милиции ГОМ №4", - сообщил мужчина.

По его словам, в результате пыток и побоев ему стало хуже и 4 декабря его доставили в больницу, где дежурный врач зафиксировал критическое состояние здоровья.

"В знак протеста против нарушения моих конституционных прав, а также ряда норм УПК КР, с 23.12.2021 г. мной официально была объявлена голодовка", – говорится в письме К.у.К.

Заявитель также обратился в аппарат Омбудсмена КР с просьбой провести расследование в отношении незаконных действий сотрудников ГОМ №4, привлечь их к ответственности и оказать содействие в снятии с него незаконных обвинений с последующим освобождением из-под стражи.

Сотрудники профильного отдела института Акыйкатчы направили соответствующий запрос в Центр экстренной медицины о предоставлении информации относительно выездов карет скорой медицинской помощи в УВД Октябрьского района г. Бишкек от 17 и 18 ноября 2021 года (заверенные копии соответствующих документов, а также письменные пояснения сотрудников Центра о состоянии здоровья задержанного К.у.К., предпринятых ими мер медицинской помощи и др.).

Кроме того, 30.12.2021 г., за подписью заместителя Омбудсмена КР Альберта Колопова, в прокуратуру Октябрьского района г. Бишкек было направлено письмо, в котором, опираясь на статьи 3, 8, 10 и 12 Закона КР "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики", содержится просьба провести служебное расследование в отношении сотрудников ГОМ №4 и сообщить в аппарат Омбудсмена КР о результатах этого расследования, в установленные законом сроки.

Сегодня, 26 января 2022 г., представители Акыйкатчы посетили СИЗО-1, где провели личную встречу со следственно-задержанным К.у.К., в ходе которой заявитель подтвердил факты, указанные в его письме в аппарат Омбудсмена КР, а также пожаловался на боли в спине и желудке, и попросил оказать содействие в переводе в ИК-47.