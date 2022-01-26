Meta заявила о суперкомпьютере на основе искусственного интеллекта

Американская компания Meta (ранее - Facebook) объявила о создании суперкомпьютера AI Research SuperCluster (RSC), работающего на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В компании пообещали, что после доработки суперкомпьютер станет самым мощным в своем сегменте до конца 2022 года.

"RSC поможет исследователям искусственного интеллекта Meta создать более совершенные модели, способные учиться на триллионах примеров, работать на сотнях разных языков, легко анализировать текст, аудио, изображения, видео и многое другое", - отмечается в сообщении.

Разработчики отметили, что Meta RSC поможет в создании технологий для создания метавселенной.

"С помощью RSC мы можем быстрее обучать модели, использующие мультимодальные сигналы, чтобы определять, являются ли действие, звук или изображение вредными или безопасными", - указали разработчики оборудования.