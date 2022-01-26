Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

Meta заявила о суперкомпьютере на основе искусственного интеллекта

99  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американская компания Meta (ранее - Facebook) объявила о создании суперкомпьютера AI Research SuperCluster (RSC), работающего на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В компании пообещали, что после доработки суперкомпьютер станет самым мощным в своем сегменте до конца 2022 года.

"RSC поможет исследователям искусственного интеллекта Meta создать более совершенные модели, способные учиться на триллионах примеров, работать на сотнях разных языков, легко анализировать текст, аудио, изображения, видео и многое другое", - отмечается в сообщении.

Разработчики отметили, что Meta RSC поможет в создании технологий для создания метавселенной.

"С помощью RSC мы можем быстрее обучать модели, использующие мультимодальные сигналы, чтобы определять, являются ли действие, звук или изображение вредными или безопасными", - указали разработчики оборудования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413049
Теги:
вред от компьютера
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  