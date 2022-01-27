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У кыргызстанцев остался день на то, чтобы выбрать налоговый режим

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- Анастасия Карелина
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На представление заявлений о выборе налогового режима у налогоплательщиков остался только один день. Об этом напоминает пресс-служба ГНС.

В налоговый орган по месту налоговой регистрации с заявлением о выборе налогового режима необходимо обратиться плательщикам, которые до 31 декабря 2021 года уплачивали налоги на основе:

- обязательного патента;

- налогового контракта;

- налога с розничных продаж.

Заявление установленной формы выдается непосредственно в налоговом органе.

Вышеуказанные категории плательщиков могут выбрать единый налог или общий налоговый режим.

При выборе общего налогового режима налогоплательщик одновременно подает заявление на регистрацию плательщиком НДС.

Уплачивающие налоги на общем налоговом режиме и не являющиеся плательщиками НДС могут выбрать режим уплаты налогов – единый налог.

Для остальных категорий налогоплательщиков необходимости в обращении в налоговые органы с заявлением нет.

Сегодня, 27 января, "Единые окна" налоговых органов и Центр обслуживания предпринимателей города Бишкек будут принимать налогоплательщиков до 23 часов.


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URL: https://www.vb.kg/413068
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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