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Кыргызстанец выдавал себя за владельца квартир и продавал их

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- Анастасия Карелина
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44-летний житель Чуйской области задержан по подозрению в мошенничестве с квартирами. Ловкач выдавал себя за владельца жилплощади, продавал чужие квартиры и получал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Токмока по подозрению в мошенничестве был задержан 44-летний Ж.М. Ранее в ОВД Токмока с заявлением обратились двое граждан. Они просили принять меры в отношении Ж.М., который, зная, что квартиры в одном из микрорайонов Токмока принадлежат другим гражданам и не имея прав на распоряжение ими, дал объявление о продаже, выдавал себя за владельца, совершал сделки и получал деньги.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Токмока по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 ("Мошенничество") УК КР. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/413089
Теги:
ГУВД, мошенничество, Чуйская область, Токмок
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