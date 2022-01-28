"Кактус" сыграл на стороне Таджикистана

Минувшая ночь была очень тревожной для всех кыргызстанцев: республика во второй раз за год подверглась агрессии со стороны ближайшего соседа.

Для жителей нашей страны – эта ситуация, как открытая рана. И на фоне обострения приграничного конфликта с Таджикистаном на Кыргызстан обрушилась очень мощная информационная атака. Некоторые иностранные СМИ обвинили КР, в том, что именно она спровоцировала вооруженный конфликт.

При этом, кыргызская сторона давала информацию очень сдержанно и без эмоциональных оценок, чтобы не разжигать межнациональную рознь и не усугублять ситуацию. Такой позиции придерживались и многие международные политические деятели, опасающиеся делать преждевременные выводы по поводу инцидента на границе и кто виноват в случившемся.

Надо признать, что к конфликтам такого рода РТ готовится заранее. Помимо того, что к границе заблаговременно стягивают военные силы и технику, эвакаируют население, соседняя республика моментально включается в режим информационной войны. У них сформирована целая информационная идеологическая инфраструктура, которая в такой ситуации работает на военную машину Таджикистана.

В этот период, когда ситуация только развивалась и Кыргызстан воздерживался от жестких оценок, в информационной войне на стороне Таджикистана неожиданно выступила кыргызская редакция KAKTUS.MEDIA. Издание опубликовало перепечатку с таджикского сайта ASIA-Plus, обвинявшего кыргызов в том, что это именно они начали конфликт.

Эта публикация вызвала негодование со стороны пользователей кыргызского сегмента интернета, посчитавших предательской информационную политику KAKTUS.MEDIA и потребовавших от властей дать оценку действиям коллаборационистов. А сегодня кыргызстанцы собрались на митинг возде офиса редакции.

Позже издание удалило публикацию и разместило статью, с объяснением такого странного выбора контента.

"Единственная цель этой публикации - показать кыргызстанскому обществу, какую информационную политику ведет таджикская сторона, какую версию событий излагают власти рядовым гражданам Таджикистана", - написали журналисты сайта.

Во время Великой Отечественной войны борьба тоже шла не только на фронтах, и не только при помощи оружия. И на передовой, и в тылу происходило столкновение идеологий. Одним из механизмов этой войны были листовки, которые гитлеровцы разбрасывали на советской территории. Нацисты тоже хотели донести до граждан СССР "какую версию событий излагают власти рядовым гражданам".

Прозападные СМИ в КР позиционируют себя, как пример высоких демократических и журналистских стандартов. Но на практике получается, что ради дешевого хайпа они и Родину продадут.