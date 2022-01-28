В Швеции диких ворон обучат собирать окурки с улиц

В шведском муниципалитете Седертелье изучается потенциальный пилотный проект компании Corvid Cleaning, где сотрудники обучат птиц обменивать окурки и мелкий мусор на еду в специальных автоматах. Создатели шведского стартапа намерены обучить диких ворон собирать окурки и другой мелкий мусор. Сообщает The Local.

Основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен заявил, что животные будут участвовать в проекте "на добровольной основе". По его словам, компания решила использовать ворон, поскольку они считаются одними из самых умных птиц.

"Ворон легче учить, и у них больше шансов учиться друг у друга. В то же время снижается риск того, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор", - пояснил он.

Старт пилотного проекта запланирован на эту весну. Если он станет успешным, проект планируется запустить на постоянной основе сразу в нескольких регионах Швеции.