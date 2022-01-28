Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

В Швеции диких ворон обучат собирать окурки с улиц

141  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В шведском муниципалитете Седертелье изучается потенциальный пилотный проект компании Corvid Cleaning, где сотрудники обучат птиц обменивать окурки и мелкий мусор на еду в специальных автоматах. Создатели шведского стартапа намерены обучить диких ворон собирать окурки и другой мелкий мусор. Сообщает The Local.

Основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен заявил, что животные будут участвовать в проекте "на добровольной основе". По его словам, компания решила использовать ворон, поскольку они считаются одними из самых умных птиц.

"Ворон легче учить, и у них больше шансов учиться друг у друга. В то же время снижается риск того, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор", - пояснил он.

Старт пилотного проекта запланирован на эту весну. Если он станет успешным, проект планируется запустить на постоянной основе сразу в нескольких регионах Швеции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413197
Теги:
Швеция, экология, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  