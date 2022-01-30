Власти Австралии выделят 35 миллионов долларов на защиту коал

Власти Австралии выделят 35 миллионов долларов на защиту и восстановление среды обитания популяции коал. Об этом сообщает CNN.

"Коалы - одни из самых любимых и узнаваемых символов Австралии как здесь, дома, так и во всем мире, и мы стремимся защищать их для будущих поколений. Деньги будут направлены на восстановление среды обитания коал, улучшение нашего понимания популяций коал, поддержку обучения обращению с коалами и уходу за ними, а также на исследования здоровья коал", - приводит телеканал заявление офиса премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Известно, что инвестиции будут поступать в течение последующих четырех лет.

По данным CNN, с 2018 года около 30 процентов австралийских коал погибло из-за лесных пожаров, засухи и других факторов. Кроме того, популяции угрожает распространение хламидиоза. Это заболевание может вызывать слепоту и кисты в репродуктивных путях животного, что может привести к бесплодию или даже смерти. Но сейчас ученые испытывают вакцины против хламидиоза для защиты животных.

Сильнейшие лесные пожары, бушевавшие в Австралии осенью 2019 года, унесли жизни больше миллиарда животных. После этого масштабного стихийного бедствия первая коала родилась 27 мая 2020 года. Животное появилось на свет в парке рептилий в штате Новый Южный Уэльс. Малыш получил имя Эш, что в переводе значит "пепел".