Создан Центр исследований ШОС для продвижения Шанхайского духа

"Центр исследований Шанхайской организации сотрудничества является инициативой Института мира и дипломатических исследований. Он образован для продвижения Шанхайского духа - основной ценности ШОС, заключающейся во взаимном доверии, уважении, равенстве, уважении к различным цивилизациям и стремлении к общему развитию наряду с процветанием посредством исследования, образования, диалога и обучения. Исследовательский центр ШОС будет продвигать основные ценности, исследуя глубоко укоренившиеся связи в странах-членах ШОС и принося пользу всем странам, в том числе Пакистану и его гражданам, посредством объединения людей и предоставления возможностей", - цитирует Parliament Times слова президента-основателя Института мира и дипломатических исследований (IPDS) Фархата Асифа.

По его словам, Центр исследований ШОС воплощает в себе основные ценности Института мира и дипломатии и предназначен для проведения практических исследований, адвокации, образования и тренингов, консультационных услуг в тематических областях для различных групп сообществ всего региона и в Пакистане. В связи с этим IPDS также организовал в центре курсы для получения дипломов и сертификатов, а также публикацию книг и монографий.

Институт мира и дипломатических исследований (IPDS) на днях уже подписал Меморандум о взаимопонимании с Мусульманским молодежным университетом (MYU) для сотрудничества в развитии навыков в различных областях со всеми странами ШОС, в том числе для создания академических достижений в областях, представляющих взаимный интерес для всех.

"Меморандум о взаимопонимании будет стремиться стимулировать исследования, развивать двустороннее сотрудничество в области обмена знаниями и разработками в наращивании потенциала в области социальных наук, международных отношений и дипломатии для взаимной выгоды обеих организаций. Это позволит обеим сторонам создать выгодную среду для обмена образованием и исследованиями на национальном и международном уровнях", - сказал проректор Мусульманского молодежного университета, доктор Хасан Васим.

Как он отметил, Мусульманский молодежный университет является федеральным университетом в Исламабаде (Пакистан). Он готовит предприимчивых людей для социально-экономического роста общества. Университет продвигает значимые исследований, образование и инновации для инклюзивного общества.

Институт мира и дипломатии (IPDS) базируется в Исламабаде. Он был создан в июне 2014 года и представляет собой независимый, неправительственный, некоммерческий исследовательский, информационно-пропагандистский и общественно-дипломатический аналитический центр. Цель IPDS - укрепить эффективную роль Пакистана в глобальной дипломатии посредством творческих и дальновидных исследований, серии диалогов, образовательных модулей, консультационных услуг, хорошо продуманных и сплоченных инициатив общественной дипломатии.