Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

Создан Центр исследований ШОС для продвижения Шанхайского духа

166  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Центр исследований Шанхайской организации сотрудничества является инициативой Института мира и дипломатических исследований. Он образован для продвижения Шанхайского духа - основной ценности ШОС, заключающейся во взаимном доверии, уважении, равенстве, уважении к различным цивилизациям и стремлении к общему развитию наряду с процветанием посредством исследования, образования, диалога и обучения. Исследовательский центр ШОС будет продвигать основные ценности, исследуя глубоко укоренившиеся связи в странах-членах ШОС и принося пользу всем странам, в том числе Пакистану и его гражданам, посредством объединения людей и предоставления возможностей", - цитирует Parliament Times слова президента-основателя Института мира и дипломатических исследований (IPDS) Фархата Асифа.

По его словам, Центр исследований ШОС воплощает в себе основные ценности Института мира и дипломатии и предназначен для проведения практических исследований, адвокации, образования и тренингов, консультационных услуг в тематических областях для различных групп сообществ всего региона и в Пакистане. В связи с этим IPDS также организовал в центре курсы для получения дипломов и сертификатов, а также публикацию книг и монографий.

Институт мира и дипломатических исследований (IPDS) на днях уже подписал Меморандум о взаимопонимании с Мусульманским молодежным университетом (MYU) для сотрудничества в развитии навыков в различных областях со всеми странами ШОС, в том числе для создания академических достижений в областях, представляющих взаимный интерес для всех.

"Меморандум о взаимопонимании будет стремиться стимулировать исследования, развивать двустороннее сотрудничество в области обмена знаниями и разработками в наращивании потенциала в области социальных наук, международных отношений и дипломатии для взаимной выгоды обеих организаций. Это позволит обеим сторонам создать выгодную среду для обмена образованием и исследованиями на национальном и международном уровнях", - сказал проректор Мусульманского молодежного университета, доктор Хасан Васим.

Как он отметил, Мусульманский молодежный университет является федеральным университетом в Исламабаде (Пакистан). Он готовит предприимчивых людей для социально-экономического роста общества. Университет продвигает значимые исследований, образование и инновации для инклюзивного общества.

Институт мира и дипломатии (IPDS) базируется в Исламабаде. Он был создан в июне 2014 года и представляет собой независимый, неправительственный, некоммерческий исследовательский, информационно-пропагандистский и общественно-дипломатический аналитический центр. Цель IPDS - укрепить эффективную роль Пакистана в глобальной дипломатии посредством творческих и дальновидных исследований, серии диалогов, образовательных модулей, консультационных услуг, хорошо продуманных и сплоченных инициатив общественной дипломатии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413228
Теги:
Пакистан, экономика, дипломатия, сообщество, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  