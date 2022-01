Психиатры назвали четыре продукта для избавления от зимней хандры

Врачи Американской психиатрической ассоциации назвали четыре продукта, которые смогут поднять настроение и предотвратить депрессию и апатию. Об этом пишет Eat This, Not That!.

В зимние месяцы некоторые люди испытывают так называемое сезонное аффективное расстройство (САР) - тип депрессии, связанный со сменой времен года. На его появление влияет целый ряд факторов. Это и недостаток витамина D, и падение уровня серотонина, и изменение уровня мелатонина. Чаще такому расстройству подвержены женщины.

"Симптомы обычно возникают в осенние и зимние месяцы, когда меньше солнечного света. Самыми сложными в этом отношении считаются январь и февраль. Но с приходом весны состояние человека обычно улучшается", - объясняют психиатры.

Специалисты советуют добавить к визитам к психологу (если они необходимы) светотерапии и антидепрессантам еще и здоровое питание.

Начинать день лучше всего со здоровых хлопьев на завтрак.

"Большинство злаков богаты клетчаткой, витамином B12 и фолиевой кислотой. Это три основных питательных вещества для борьбы с симптомами депрессии. Помимо этого, клетчатка способствует более здоровой микробиотике кишечника, что повышает иммунитет", - поясняет диетолог Джулиана Тамайо.

Врач напомнила, что витамин B12 является важным для психического здоровья, поэтому часто у людей с его дефицитом развивается анемия и вялость. С другой стороны, фолиевая кислота участвует в регенерации и создании новых клеток, что помогает телу чувствовать себя здоровым и молодым.

Тамайо рекомендует также есть рыбу. Употребление нежирных белков может облегчить симптомы зимней хандры.

Рыба – источник белка, который не вызывает расстройства желудка или воспаления. Жирные сорта рыбы тоже хороши в борьбе с САР из-за содержания полиненасыщенных жиров омега-3, которые являются хорошим источником энергии для мозга.

Облегчить симптомы депрессии может и темный шоколад. В нем много магния, который играет важную роль в борьбе с хандрой.

А вот другой психолог – Сьюзан Келли для поддержания уровня железа в организме и предотвращения депрессивных симптомов призывает употреблять тофу.