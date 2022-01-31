В Кара-Суйском районе за кражу 14-летней невесты задержаны 4 человека

26 января 2022 года в городе Кара-Суу на улицу Ленина около чайханы "Кылым-Ордо" была совершена кража 14-летней Н.Н. в целях вступления брак. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, сотрудники уголовного розыска ОВД Кара-Суйского района установили личности похитмтелей: это 25-летний И уулу Б., который с тремя друзьями на автомобиле Daewoo Matiz увез девушку в свой дом в селе Талдык Кара-Суйского района.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и возбуждено уголовное дело по статье 172 УК КР.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет наличия телесных повреждений на теле гражданки Н.Н.

"Задержаны подозреваемые И.уулу Б., М. уулу У., А.С. и О. уулу А.. Они помещены в изолятор временного содержания ОВД Кара-Суйского района на основании статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР. Ведется расследование", - говорится в сообщении УВД.