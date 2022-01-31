Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

В Кара-Суйском районе за кражу 14-летней невесты задержаны 4 человека

42  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

26 января 2022 года в городе Кара-Суу на улицу Ленина около чайханы "Кылым-Ордо" была совершена кража 14-летней Н.Н. в целях вступления брак. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, сотрудники уголовного розыска ОВД Кара-Суйского района установили личности похитмтелей: это 25-летний И уулу Б., который с тремя друзьями на автомобиле Daewoo Matiz увез девушку в свой дом в селе Талдык Кара-Суйского района.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и возбуждено уголовное дело по статье 172 УК КР.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет наличия телесных повреждений на теле гражданки Н.Н.

"Задержаны подозреваемые И.уулу Б., М. уулу У., А.С. и О. уулу А.. Они помещены в изолятор временного содержания ОВД Кара-Суйского района на основании статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР. Ведется расследование", - говорится в сообщении УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413267
Теги:
кража невест, несовершеннолетние, Ошская область, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  