Глава Верховного суда Нургуль Бакирова подала в отставку

Председатель Верховного суда Нургуль Бакирова написала заявление об отставке. Об этом сообщил ее советник Ибраим Нуракун уулу.

По данным пресс-службы ВС, Бакирова обратилась на имя президента КР с заявлением об освобождении ее с должности по собственному желанию.

"В новой Конституции кардинально изменен порядок избрания председателя Верховного суда.

Если раньше председатель избирался судьями Верховного суда сроком на 3 года, то согласно новой Конституции председатель назначается президентом Кыргызской Республики сроком на 5 лет с согласия депутатов Жогорку Кенеша, основанного на предложении Совета судей.

В связи с чем Нургуль Бакирова приняла решение о сложении полномочий председателя Верховного суда по собственному желанию", - говорится в сообщении вс.

Напомним, Нургуль Бакирова 22 апреля 2021 года была избрана председателем Верховного суда КР.