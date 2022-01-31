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ГКНБ: Продолжаются поиски причастных к похищению гражданина Турции

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что в рамках уголовного дела по факту похищения турецкого бизнесмена "С.Д.", совместно с МВД был задержан ранее объявленный в розыск гражданин КР Махаматкарим уулу Ниязалы, 1998 года рождения, являющийся одним из организаторов похищения гражданина Турции.

В настоящее время в розыске основной фигурант уголовного дела гражданин КР Матраимов Болот, 1971 года рождения, который продолжает скрываться от правоохранительных органов. Также, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлен и разыскивается гражданин КР турецкого происхождения Озген Эртугрул Каан, 1976 года рождения, который также причастен к похищению "С.Д.".

25 января 2022 года, в отношении ранее задержанной "Ж.Б.", судебными органами КР изменена мера пресечения в виде домашнего ареста.

При этом, ГКНБ просит граждан в случае получения информации в отношении разыскиваемых лиц сообщить по следующим номерам: 031260585, 0312660475, 0312626504 и "102".


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URL: https://www.vb.kg/413294
Теги:
ГКНБ, похищение, розыск, Турция
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