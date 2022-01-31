Теплые прощания. Погода на февраль в Кыргызстане

Последний месяц зимы, по заверениям синоптиков, будет теплее обычного. Но и неприятные сюрпризы в виде дождя и снега не исключены.

По сообщениям Кыргызгидромета, среднемесячная температура воздуха в Ошской, Джалал–Абадской, Баткенской областях ожидается на 1– 1,5 градуса выше климатической нормы. В Прииссыккулье температура воздуха поднимется в среднем на 1 градус. В Чуйской, Нарынской областях, а также в Чаткальской, Суусамырской долинах атмосфера останется в пределах многолетней нормы.

В северных районах Чуйской области среднемесячная температура составит –1...–3 градуса, в предгорной местности –4...–6 градусов, температура в Таласском регионе будет колебаться в пределах –2...–4 градусов. Днем будет от –1...до + 11. Правда, на несколько дней вернется холод: от– 2... до –7. Ночью - немного холоднее.

В Ошской области также ожидаются значительные колебания температурного режима: от +1...до + 16. По ночам ожидается минусовая температура.

В Джалал–Абадской и Баткентской областЯх температура воздуха будет практически одинаковой: 0...+ 2 градуса, в предгорных районах –0...–2. Ночью возможны кратковременные незначительные похолодания.

В Иссык–Кульской области среднемесячная температура воздуха составит –1...–3 градуса, в восточной части области –4...–6 градусов. Ночью "планируется" холод до –15. Однако начиная с третьей декады дневная температура будет колебаться в пределах 0...+5 градусов. По ночам ожидаются незначительные заморозки.

В самой высокогорной - Нарынской области весной еще даже не запахнет. Среднемесячная температура днем составит –13...–15 градусов, в Кочкорском районе –7...–9 градусов. Ночью ожидаются морозы от –9... до –23 градусов, в Ат–Башинском районе до –32 градусов, в самом "теплом" районе - Кочкорском - –7...–9.

В первой декаде февраля в Бишкеке установится теплая погода: от +3... до +10 градусов. Во второй декаде будет еще жарче. Так, в период с 15 по 17 февраля ртутный столбик поднимется до отметки в 15 градусов, а 18 февраля установится аномально теплая погода: 22 градуса.

Но в третьей декаде ожидается резкое похолодание до –3 градусов, а 25 февраля до –8 градусов. В последний день зимы небесная канцелярия запланировала –6 градусов.

По ночам бишкекчанам придется померзнуть - 25 февраля ожидаются морозы в пределах –10 градусов, а в остальные ночи максимум –4 градуса.

Увы, обильного снегопада бишкекчане не дождутся. Он будет только один день - 25 февраля. А в последний день зимы - 28 февраля термометр будет показывать –6 градусов. Небо заволокут тучи, но снега не обещают.