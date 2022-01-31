Представитель омбудсмена помог взыскать алименты с ответчика

В представительство омбудсмена КР по Нарынской области обратилась жительница Ат-Башинского района Т.к.А., которая пожаловалась на то, что уже пятый месяц не может получить от бывшего мужа алименты на содержание трех их несовершеннолетних дочерей. Заявительница попросила оказать содействие во взыскании алиментов с отца детей.

В ходе рассмотрения данного заявления представительством омбудсмена было направлено письмо в Нарынское областное управление судебного департамента с просьбой взять данный вопрос под свой контроль.

Из ответа, полученного из Нарынского областного управления судебного департамента, следует, что по указанному обращению уже проведена определенная работа. В частности, ответчик предупрежден о последствиях неуплаты алиментов, в случае непогашения которых в добровольном порядке ему придется нести ответственность, предусмотренную статьями 178 и 308 УК КР. Также на ответчика наложен временный запрет на выезд за пределы Кыргызстана.

В результате проведенной работы должник оплатил 10 тысяч сомов 3 декабря и еще 10 тысяч сомов 28 декабря 2021 года. Всего с ответчика взыскано 20 тысяч сомов.