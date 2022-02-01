В Кыргызстане определили компании для проведения государственной лотереи

В Кыргызстане определены победители государственной лотерейной компании на основании проекта государственно-частного партнерства "Лотерейная деятельность в КР", сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Сообщается, что проект ГЧП направлен на развитие лотерейной деятельности в КР с целью регулярного и значительного пополнения республиканского бюджета КР, удовлетворения потребностей населения по участию в лотереях и стремления по выигрышам в лотереи.

23 ноября 2021 года конкурсная комиссия по результатам квалификационного отбора (первый этап конкурса) приняла решение заявку консорциума компаний "Elbet d.o.o." и "Axel Capital" считать соответствующей квалификационным требованиям, установленным уполномоченным органом в сфере ГЧП.

10 января 2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии по проекту "Лотерейная деятельность в Кыргызской Республике", в ходе которого комиссия осуществила вскрытие конвертов с заявкой на отборе победителя конкурса (второй этап конкурса) и оценку заявок.

В этой связи по итогам заседания конкурсной комиссией решено объявить победителем конкурса консорциум компаний "Elbet d.o.o." и "Axel Capital".

"В соответствии со статьей 15 Закона КР "О государственно-частном партнерстве" соглашение о ГЧП должно быть заключено с победителем конкурса в течение 20 календарных дней со дня опубликования информации о победителе конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте государственного органа в сфере ГЧП", – говорится в сообщении Минэкономики.

Справочно:

Компании "Elbet d.o.o." и "Axel Capital" имеют большой международный опыт в разработке, внедрении, адаптации, интеграции, запуске и технической поддержке программного обеспечения для проведения разового вида лотерей во многих странах Европы и Азии.