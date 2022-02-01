Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

В Кыргызстане определили компании для проведения государственной лотереи

220  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане определены победители государственной лотерейной компании на основании проекта государственно-частного партнерства "Лотерейная деятельность в КР", сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Сообщается, что проект ГЧП направлен на развитие лотерейной деятельности в КР с целью регулярного и значительного пополнения республиканского бюджета КР, удовлетворения потребностей населения по участию в лотереях и стремления по выигрышам в лотереи.

23 ноября 2021 года конкурсная комиссия по результатам квалификационного отбора (первый этап конкурса) приняла решение заявку консорциума компаний "Elbet d.o.o." и "Axel Capital" считать соответствующей квалификационным требованиям, установленным уполномоченным органом в сфере ГЧП.

10 января 2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии по проекту "Лотерейная деятельность в Кыргызской Республике", в ходе которого комиссия осуществила вскрытие конвертов с заявкой на отборе победителя конкурса (второй этап конкурса) и оценку заявок.

В этой связи по итогам заседания конкурсной комиссией решено объявить победителем конкурса консорциум компаний "Elbet d.o.o." и "Axel Capital".

"В соответствии со статьей 15 Закона КР "О государственно-частном партнерстве" соглашение о ГЧП должно быть заключено с победителем конкурса в течение 20 календарных дней со дня опубликования информации о победителе конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте государственного органа в сфере ГЧП", – говорится в сообщении Минэкономики.

Справочно:

Компании "Elbet d.o.o." и "Axel Capital" имеют большой международный опыт в разработке, внедрении, адаптации, интеграции, запуске и технической поддержке программного обеспечения для проведения разового вида лотерей во многих странах Европы и Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413353
Теги:
лотерея, Кыргызстан, Министерство экономики и коммерции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  