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Одобрены кандидатуры председателей Конституционной палаты и Верховного суда

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- Алина Мамаева
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Сегодня комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК под председательством депутата Медербека Алиева рассмотрел и одобрил представления президента на назначение на должности председателей Конституционного суда и Верховного суда.

Информацию о кандидатах представил постоянный представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмасбек Абытов.

Так, на должность председателя Конституционного суда представлен Эмиль Осконбаев. На должность председателя Верховного суда - Замирбек Базарбеков.


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URL: https://www.vb.kg/413401
Теги:
Верховный суд, президент, Кыргызстан, Конституционная палата
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