Одобрены кандидатуры председателей Конституционной палаты и Верховного суда

Сегодня комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК под председательством депутата Медербека Алиева рассмотрел и одобрил представления президента на назначение на должности председателей Конституционного суда и Верховного суда.

Информацию о кандидатах представил постоянный представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмасбек Абытов.

Так, на должность председателя Конституционного суда представлен Эмиль Осконбаев. На должность председателя Верховного суда - Замирбек Базарбеков.