Кабмин ищет инвесторов для финансировании проекта Камбар-Ата -1

Заместитель председателя кабинета министров КР Азиз Аалиев провел рабочее совещание, где поднял вопрос о реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 и реабилитации Токтогульской ГЭС. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На совещании кабмин высказал готовность к сотрудничеству со всеми заинтересованными инвесторами, партнерами и международными финансовыми институтами в вопросе реализации национальных проектов в сфере энергетики.

"‎Министерству энергетики необходимо активизировать работу по запуску реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1", ‎- подчеркнул Азиз Аалиев.

Министерству энергетики одновременно с этим поручено ускорить сдачу в работу гидроагрегата № 4 Токтогульской ГЭС. Также Аалиев дал соответствующие поручения Минфину по определению источника финансирования на реализацию первой фазы проекта и активизировать работу по привлечению стратегического инвестора.

Во время совещания Аалиев поручил проработать ряд вопросов по деятельности Камбар-Атинской ГЭС-2, а также провести переговоры с Евразийским банком развития по долгосрочному финансированию проекта.