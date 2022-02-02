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В США зафиксировали молнию длиной 768 километров

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- Анастасия Карелина
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В трех штатах США зафиксировали мегавспышку. Молния протянулась на 768 километров через Техас, Луизиану и Миссисипи. Теперь это новый мировой рекорд. Об этом сообщает UNN, ссылаясь на Fox2Now.

Предыдущий рекорд по длине был зафиксирован в 2018 году в Бразилии. Длина той молнии была - 709 километров.

В 2020 году одиночная вспышка молнии над Уругваем и северной Аргентиной длилась 17,1 секунды, побив старый рекорд по времени в 16,7 секунды.

"Обычно молния не ударяет более чем на 16 километров и занимает меньше секунды. Но эти два рекорда вспышек молний совершенно экстраординарны", - пояснил начальник отдела подтверждения записей метеолологической организации Аризонского государственного университета Рэндал Чарвени.

Все рекорды, не связанные с изменением климата, по его словам, были обнаружены и подтверждены благодаря новой технологии спутникового слежения. Оба региона из числа немногих мест на земле, которые подвержены сильным штормам, и где могут случаться так называемые мегавспышки.


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URL: https://www.vb.kg/413423
Теги:
погода, США, в мире
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