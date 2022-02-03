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Разыскивается Садык Дуулатов

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- Анастасия Карелина
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Внимание розыск!

ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавший Садык Дуулатов

Садык 1952 года рождения. 31 января 2022 года мужчина вышел из дома в жилмассиве Ак-Жар Аламудунского района и не вернулся.

Приметы пропавшего: Рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие с проседью, глаза черные.

Особые приметы: страдает болезнью Альцгеймера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Садыка Дуулатова, просят сообщить об этом в дежурную часть ОВД Аламудунского района по следующим номерам телефонов: 0(312) 36-35-27, 0(550) 34-33-63, 0(504) 77-22-77.


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URL: https://www.vb.kg/413486
Теги:
Аламудунский район, розыск, жилмассив
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