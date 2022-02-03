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Воспитанник детского дома ищет мать, которая бросила его после рождения

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане воспитанник детского дома 31-летний Бакыт Шамбеталиев разыскивает свою мать - Динару Шамбеталиеву (1967 года рождения). От имени молодого человека объявление о розыске в социальных сетях разместил журналист Мурат Жолукеев.

"Бакыт родился 27 января в 1991 году. Мать оставила его в родильном доме. Парень вырос в Краснореченском детском доме. Сейчас он работает и живет в селе Дмитриевка Ысык-Атинского района. Одна хорошая семья дала ему кров и предоставила работу. Так как у Бакыта нет паспорта, семья готова прописать его у себя. Но, мать - есть мать", - говорится в сообщении о розыске.

Известно, что женщину зовут Динара Шамбеталиева. Она родилась 27 января 1964 года. Имеются также сведения о ее паспорте Советского Союза, который был выдан в 1980 году. В то время она проживала в городе Токмак.

"Парень очень хочет найти своих родственников. Обрести свою семью. Он замечательный парень, умный, смышленый, любит читать книги, работящий, а главное - честный молодой человек! Если кто-то знает Динару Шамбеталиеву или ее родственников, пожалуйста, отзовитесь! Давайте поможем Бакыту воссоединиться с семьей", - написал Мурат Жолукеев.


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URL: https://www.vb.kg/413487
Теги:
розыск, сироты, Кыргызстан
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