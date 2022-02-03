Врачи рассказали свою версию скандала вокруг БНИЦТО

Бишкекскому научно-исследовательскому центру травматологии и ортопедии давно требуется реформа. Об этом vb.kg рассказали врачи центра, пожелавшие сохранить анонимность.

По их словам, главврач Сабырбек Джумабеков не дает другим хирургам проводить операции. Он монополизировал операционное дело и не дает работать молодым специалистам.

Обратившиеся медики поддерживают реформу министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналива, так как больница давно нуждается в обновлении.

"В очереди на операцию стоят большое количество пациентов, а оперируют только два врача", - говорят медики.