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Врачи рассказали свою версию скандала вокруг БНИЦТО

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- Назгуль Абдыразакова
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Бишкекскому научно-исследовательскому центру травматологии и ортопедии давно требуется реформа. Об этом vb.kg рассказали врачи центра, пожелавшие сохранить анонимность.

По их словам, главврач Сабырбек Джумабеков не дает другим хирургам проводить операции. Он монополизировал операционное дело и не дает работать молодым специалистам.

Обратившиеся медики поддерживают реформу министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналива, так как больница давно нуждается в обновлении.

"В очереди на операцию стоят большое количество пациентов, а оперируют только два врача", - говорят медики.


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URL: https://www.vb.kg/413488
Теги:
Сабырбек Джумабеков, Алымкадыр Бейшеналиев, врачи, скандал
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