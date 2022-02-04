В возрасте 76 лет ушел из жизни депутат "легендарного" парламента Байгазаков Чоробек. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, Чоробек Байгазаков родился 5 декабря 1946 года в селе Баш-Кайынды Ат-Башынского района Нарынской области.

"В 1964 году закончил Финансово-экономический техникум, в 1969 году – Кыргызский государственный университет. Свою трудовую деятельность Чоробек Байгазаков начал в 1964 году заместителем главного бухгалтера, главным бухгалтером в колхозе им. Кирова в Ат-Башынском районе Нарынской области. В 1969 году возглавил контрольную группу сельскохозяйственного управления Ат-Башынского района. 1971-1974 годы - начальник отдела контроля сельскохозяйственного управления Нарынской области. 1974-1981 годы - главный экономист совхоза им. 50-летия СССР. 1983-1992 годы - главный экономист, заместитель директора, директор ГКО "Живпром" и совхоза Башкайынды. 1992-1995 годы - глава районной государственной администрации - аким Ат-Башынского района Нарынской области. 1995 - 2000 годы - директор Ат -Башынского лесного хозяйства, заместитель председателя и ответственный секретарь Ат- Башынского районного кенеша. Чоробек Байгазаков неоднократно был избран депутатом айылного и районного кенешей. В 1990 году был избран депутатом Жогорку Кенеша. Награжден Почетной Грамотой Кыргызской Республики, нагрудным знаком "Отличник муниципальной службы КР". Депутаты ЖК КР выражают глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяют с ними боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в сообщении ЖК.