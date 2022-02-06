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Женщина выпала с восьмого этажа, а потом поднялась и вызвала скорую

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- Наталья Крайнова
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В Якутске 30-летняя женщина выпала с восьмого этажа и сама вызвала себе скорую, сообщает News.Ykt.Ru.

Инцидент произошел в 11 утра в доме номер 18 на улице Бестужева-Марлинского в Якутске.

"Женщина упала с восьмого этажа и осталась жива. Более того, она сумела сама подняться к себе в квартиру и вызвала скорую помощь", - добавил собеседник редакции.

По предварительным данным, пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Источник отметил, что сейчас женщина находится в реанимации с повреждением тазовых костей.


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URL: https://www.vb.kg/413606
Теги:
несчастный случай
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