Женщина выпала с восьмого этажа, а потом поднялась и вызвала скорую

В Якутске 30-летняя женщина выпала с восьмого этажа и сама вызвала себе скорую, сообщает News.Ykt.Ru.

Инцидент произошел в 11 утра в доме номер 18 на улице Бестужева-Марлинского в Якутске.

"Женщина упала с восьмого этажа и осталась жива. Более того, она сумела сама подняться к себе в квартиру и вызвала скорую помощь", - добавил собеседник редакции.

По предварительным данным, пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Источник отметил, что сейчас женщина находится в реанимации с повреждением тазовых костей.