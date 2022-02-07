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ГНС в 2021 году по результатам обращений граждан наказала 60 сотрудников

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- Айжан Мамбеталиева
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Государственная налоговая служба при Министерстве финансов в 2021 году по результатам обращений граждан и налогоплательщиков наказала 60 сотрудников.

Всего в прошедшем году в ГНС поступило 220 обращений. В том числе по электронной почте – 162, на "телефон доверия" и "горячую линию" – 22.

Из поступивших заявлений 12 содержали сведения относительно несоблюдения субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, 77 касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов, остальные 131 – других различных вопросов.

Все обращения рассмотрены в установленные сроки в соответствии с законодательством КР.

В ходе служебных проверок по жалобам на неправомерные действия сотрудников налоговых органов по 38 заявлениям факты не подтвердились, подтвердились – по 33, частично подтвердились – по 6.

В результате принятых мер наказаны 60 сотрудников налоговых органов, в том числе 2 сотрудника понижены в должности, строгий выговор получили 32 сотрудника, 15 – выговор, 5 – замечание, 1 – о неполном соответствии занимаемой должности, 5 – ротированы. 2 материала переданы в правоохранительные органы.

В ходе проверок 12 сообщений о нарушениях налогового законодательства со стороны налогоплательщиков факты полностью подтвердились по 2 жалобам, частично – по 5 обращениям, не подтвердились – по 6 и 1 заявление принято к сведению.

В системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков задействованы "телефон доверия" по номеру (0312)61-31-89, "горячая линия" по номеру (0779)61-31-89 (WhatSapp), электронный адрес info@sti.gov.kg, а также функционирует общественная приемная. Обращения принимаются в письменной, устной или электронной форме.

Поступившие жалобы или обращения ГНС берет на контроль, по результатам проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль или контрольный закуп для принятия в последующем необходимых мер в соответствии с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/413621
Теги:
ГНС, наказание, телефон доверия, Кыргызстан, Горячая линия
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