В пансионате "Аврора" из госсобственности незаконно выведена недвижимость

Задержан ряд лиц в рамках уголовного дела по факту незаконного вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Указывается, что в мае 2010 года в доход государства был обращен земельный участок площадью 10 га, расположенный на территории санатория "Иссык-Куль-Аврора", с объектами дорогостоящей недвижимости в виде 97 единиц.

Однако в последующем из указанных объектов фактически в собственность государства были приняты лишь 13 квартир, а остальные 56 квартир и 27 коттеджей были незаконно выведены в собственность частных структур путем создания сложных коррупционных схем с вовлечением судей Иссык-Кульского районного и областного судов, Межрайонных судов города Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, Верховного суда КР, а также должностных лиц из числа управления делами президента, Фонда госимущества и Государственной регистрационной службы.

Расследованием установлено, что организатором вывода из ведения государства указанного недвижимого имущества являлся бывший генеральный директор ЗАО "А-А ПМК" Ч.В.Ю., а также его юрист и другие аффилированные с ним лица.

В целях реализации своих преступных намерений данная группа заручилась покровительством высокопоставленных должностных лиц государственных, правоохранительных и судебных органов путем передачи последним денежных средств и недвижимого имущества, о чем следствием добыты соответствующие доказательства.

Кроме этого, 5 февраля 2022 года был задержан руководитель ОсОО "СКД" - К.А.В., оказавший непосредственное содействие отмеченной группе лиц в легализации части объектов недвижимости путем совершения фиктивных гражданско-правовых сделок. 7 февраля 2022 года Первомайским районным судом города Бишкека К.А.В. заключен под стражу на период следствия.

ГКНБ считает необходимым отметить, что в результате создания указанной коррупционной схемы интересам государства причинен особо крупный ущерб в виде вывода из собственности государства дорогостоящего недвижимого имущества в рекреационной зоне Иссык-Кульской области.

В настоящее время по делу к уголовной ответственности привлечены четверо участников вышеописанной схемы, трое из которых содержатся под стражей, следствие продолжается, и в ближайшее время соответствующие процессуальные решения будут приняты и в отношении других фигурантов уголовного дела, в чьих действиях будет установлен состав преступления.